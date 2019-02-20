Şans Topu'nun bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 923. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Şans Topu'nda 5+1 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye olan 632 bin 145 lira bu akşamki çekilişe devretmişti. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye miktarı katlanacağı için sonuçlar da merak ediliyor. Şans Topu'nda kazandıran numaralar hangileri olacak? İşte 20 Şubat Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 20 ŞUBAT

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 13 ŞUBAT: 08 - 15 - 17 - 25 - 30 + 14