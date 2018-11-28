Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. Şans Topu'nun bu akşamki kazandıran rakamları belli oldu. Şans Topu'nda geçen hafta Ankara Sincan ve Trabzon Ortahisar'dan 2 kişi 5+1 bilerek 354 bin 459 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Şans Topu'nun bu akşamki ve geçen haftaki sonuçlarına dair detaylar haberimizde.
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 28 KASIM: 11 - 13 - 18 - 29 - 34 + 14
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.
|5+1 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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|5 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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|4+1 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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|3+1 bilen kişi sayısı :
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|3 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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|2+1 bilen kişi sayısı :
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1+1 bilen kişi sayısı :
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ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 21 KASIM: 03 - 05 - 12 - 13 - 22 + 03
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / SİNCAN - TRABZON / ORTAHİSAR
5+1 bilen kişi sayısı : 2
5 bilen kişi sayısı : 22
4+1 bilen kişi sayısı : 235
4 bilen kişi sayısı : 2.797
3+1 bilen kişi sayısı : 7.072
3 bilen kişi sayısı : 83.094
2+1 bilen kişi sayısı : 62.269
1+1 bilen kişi sayısı : 187.301
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 354.459,30 TL GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.222,55 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 301,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 33,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,75 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL