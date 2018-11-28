Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. Şans Topu'nun bu akşamki kazandıran rakamları belli oldu. Şans Topu'nda geçen hafta Ankara Sincan ve Trabzon Ortahisar'dan 2 kişi 5+1 bilerek 354 bin 459 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Şans Topu'nun bu akşamki ve geçen haftaki sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 28 KASIM: 11 - 13 - 18 - 29 - 34 + 14

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 21 KASIM: 03 - 05 - 12 - 13 - 22 + 03

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / SİNCAN - TRABZON / ORTAHİSAR

5+1 bilen kişi sayısı : 2

5 bilen kişi sayısı : 22

4+1 bilen kişi sayısı : 235

4 bilen kişi sayısı : 2.797

3+1 bilen kişi sayısı : 7.072

3 bilen kişi sayısı : 83.094

2+1 bilen kişi sayısı : 62.269

1+1 bilen kişi sayısı : 187.301

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 354.459,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.222,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 301,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 33,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL

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