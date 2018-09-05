Şans Topu çekilişi dakikalar sonra Milli Piyango İdresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek. Bu akşam 899. hafta çekilişi yapılacak Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye bu haftaya devretmişti. Peki büyük ikramiye bu akşam sahibini bulabilecek mi? Şans Topu'na dair detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 5 EYLÜL

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam saat 21.15'te gerçekleştireceği Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Çekiliş sonuçlanır sonuçlanmaz detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***



ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI

Şans Topu'nun 29 Ağustos 2018 tarihli 89. hafta çekilişinde şanslı numaralar 11 - 16 - 18 - 22 - 31 + 04 olarak belirlendi.

Şans Topu'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 682 bin 366 lira 60 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 25 kişi 2 bin 729 lira 70'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 209 kişi 326 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 954 kişi 30 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 436 kişi 18'er lira, 3 bilen 81 bin 680 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 657 kişi 5 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 884 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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