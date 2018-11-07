Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilen 908. hafta çekilişinin ardından belli oldu. Geçen hafta Şans Topu'nda 5+1 bilen çıkmayınca 705 bin 483 liralık ikramiye bu haftaya devretmişti. 5 bilen 17 kişi ise 4 bin 149 liranın sahibi olmuştu. İşte Şans Topu'nun bu akşamki ve geçen haftaki sonuçlarına dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 7 KASIM: 8 - 16 - 21 - 23 - 32 + 13

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. İkramiye bilgileri belli olur olmaz detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 31 EKİM: 2 - 12 - 25 - 29 - 30 + 6

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 705.483,51 TL 5 bilen kişi sayısı : 17 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.149,95 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 244 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 289,50 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.826 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 33,30 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.209 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,20 TL 3 bilen kişi sayısı : 79.889 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 59.402 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,60 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 197.320 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

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