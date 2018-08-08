Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 895. kez gerçekleştirildi. Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen Antalya Kepez ve İzmir Ödemiş'ten 2 kişi 345 bin 248 lira ikramiye kazanmıştı. Bu haftaki Şans Topu çekilişinin detayları haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 8 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Çekiliş sonuçları belli olur olmaz haberimizde olacak.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNE DAİR DETAYLAR - 1 AĞUSTOS

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan Ağustos 2018 tarihli 894. hafta çekilişinde şanslı numaralar 09 - 21 - 26 - 28 - 30 + 09 olarak belirlendi. 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken, kişi başı 345 bin 248 lira dağıtıldı.

Öte yandan 5 bilen 14 kişi 4 bin 932 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 240 kişi 288 lira, 4 bilen 2 bin 668 kişi 34 lira 50'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 103 kişi 16 lira 55'er kuruş, 3 bilen 77 bin 493 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2+1 bilen 57 bin 793 kişi 5 lira 65'er kuruş, 1+1 bilen 180 bin 956 kişi ise 3 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

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