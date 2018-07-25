Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. MPİ Şans Topu çekilişi saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası Şans Topu sonuçları da belli oldu. İşte 25 Temmuz Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 25 TEMMUZ:

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI: 7 - 14 - 15 - 18 - 20 + 9

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 18 Temmuz 2018 tarihli 892. hafta çekilişinde şanslı numaralar 08 - 14 - 16 - 28 - 34 + 10 olarak belirlenmişti. 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 722 bin 947 lira 96 kuruş 25 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek çekilişe devretti.

Öte yandan 5 bilen 20 kişi 3 bin 615 lira 5'er kuruş, 4+1 bilen 224 kişi 323 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 763 kişi 34 lira 90'ar kuruş, 3+1 bilen 6 bin 270 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 80 bin 878 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2+1 bilen 58 bin 86 kişi 5 lira 90'ar kuruş, 1+1 bilen 194 bin 843 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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