Şansız bir gün geçiren 13 kişi
Hayatta zaman zaman kötü günler yaşarız. Reddit kullanıcıları da yaşadıkları kötü günlerden birer kare paylaşıyor. Fotoğraflar her ne kadar talihsiz olsa da bir o kadar da güldürüyor.
"Alerji testinin sonuçları; vücudum her türlü yerel alerjene tepki veriyor."
“Büyükbabamın bu gömleği onda zaten vardı, aynı zamanda hediye paketini açtığında da onu giyiyordu.”
"Birisi bisikletimi kendi bisiklet kilidiyle kilitledi."
“Doğa Ana bu BMW'nin üstü açık bir model olması gerektiğine karar verdi.”
"Ön kapımı söktükten sonra kapıların farklı boyutları olduğunu öğrendim."
"Ağacın bir kısmı havuzuma düştü. Yine!"
"Birisini zor bir öğlen bekliyor."
"Çantamda bir şişe sos patladı.”
“Telefonumu ormanda kaybettim, sonra buldum. Ama onu ilk önce bir araba bulmuş.”
“Gölde kano gezisi sırasında bacaklarıma güneş kremi sürmeyi unuttum.”
“Ben bir spor salonu yöneticisiyim ve bu sabah salonu açmak üzereyken bu olay başıma geldi.”
“22 yıldır parmağımdaydı. Elması bulmak için bloğun etrafında bir yürüyüş yaptıktan sonra eve geldim."