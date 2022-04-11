Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Şanslı' oğlak çay ocağının neşesi oldu

Isparta'da çay ocağında bakılan sevimli oğlak, çay dağıtmaya çıkan sahibinin yanından ayrılmıyor

AA
  • 01
    'Şanslı' oğlak çay ocağının neşesi oldu

    Isparta'da annesinin sütü yetmediği için çay ocağında bakılmaya başlanan ve "Şanslı" ismi verilen oğlak, müşterilerle çevre esnafın neşe kaynağı oldu. 
  • 02
    'Şanslı' oğlak çay ocağının neşesi oldu

    AA'nın haberine göre şehir merkezinde çay ocağı işletmeciliği yapan Fatma Akın'ın, Yukarı Gökdere köyündeki keçilerinden biri üçüz doğurdu. Anne keçinin sütünün az olması nedeniyle oğlaklardan biri yeterince beslenemedi.
  • 03
    'Şanslı' oğlak çay ocağının neşesi oldu

    Oğlağın, gelişemediği için öleceğini düşünen Akın, yavruyu yanına alarak işlettiği çay ocağına getirdi. Akın'ın iş yerinde özenle baktığı ve Şanslı adını verdiği oğlak, yaşama tutunmayı başardı. 
  • 04
    'Şanslı' oğlak çay ocağının neşesi oldu

    Kısa sürede çay ocağının maskotu haline gelen Şanslı'yı seven müşteriler onunla fotoğraf çektiriyor. İş yerinin bulunduğu sokağa da neşe katan oğlak, çay dağıtmaya çıkan sahibinin yanından ayrılmıyor.
  • 05
    'Şanslı' oğlak çay ocağının neşesi oldu

    "ÖLMEMESİ İÇİN SÜT VE OTLA BESLEDİM"

    Fatma Akın, 6 yıldır çay ocağı işlettiğini, aynı zamanda hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Keçisinin bir ay önce doğurduğu oğlaklarından birine bakamadığını belirten Akın, "Oğlağı ölmemesi için ellerimle besledim, süt ve ot verdim. Bir ayın sonunda sağlığına kavuştu.
  • 06
    'Şanslı' oğlak çay ocağının neşesi oldu

    Allah'a çok şükür ölmedi, yaşıyor. 'Şanslı' ile arkadaş olduk, gündüzleri sürekli birlikteyiz, ben ona o da bana alıştı" diye konuştu. Akın, oğlağı büyüdükten sonra yeniden annesi ve kardeşlerinin yanına götüreceğini dile getirdi.
  • 07
    'Şanslı' oğlak çay ocağının neşesi oldu

    ELLERİYLE BESLEYİP FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR

    Müşterilerden bazılarının Şanslı'yı görmek için her gün çay ocağına geldiğini anlatan Akın, "Müşterilerin ve çevredekilerin oğlağa gösterdiği ilgiden memnunum. Bazı müşterilerimiz keçiyi elleriyle besleyip, fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşıyor" dedi.
  • 08
    'Şanslı' oğlak çay ocağının neşesi oldu

    Müşterilerden Vedat Erdoğan ise Antalya'dan bir işi için geldiği Isparta'da çay içmek için uğradığı çay ocağında oğlakla karşılaşınca çok şaşırdığını kaydetti. 
  • 09
    'Şanslı' oğlak çay ocağının neşesi oldu

    Çayını içerken bir yandan da kucağına aldığı Şanslı'yı seven Erdoğan, "Oğlağın iş yeri ortamında büyütülüp besleneceğini tahmin edemezdim. 'Şanslı'yı görünce ben de bir oğlağı beslemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.