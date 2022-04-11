Allah'a çok şükür ölmedi, yaşıyor. 'Şanslı' ile arkadaş olduk, gündüzleri sürekli birlikteyiz, ben ona o da bana alıştı" diye konuştu. Akın, oğlağı büyüdükten sonra yeniden annesi ve kardeşlerinin yanına götüreceğini dile getirdi.