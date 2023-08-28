Şanssız bir gün geçiren 11 kişi
Hayat oldukça değişken ve bazı günler şans, insanlardan yana değil. Her ne kadar bu talihsizlikler üzücü olsa da aynı zamanda komik de olabiliyor. İşte, şansız bir gün geçiren 11 kişiden trajikomik fotoğraflar...
"Kendini şanslı hissediyor musun serseri?"
"Tadı güneşte bırakılmış gibi."
"Tuvalete gittim ve 2 yaşındaki çocuğum yeteri kadar hızlı olmadığıma karar verdi."
"Bir sandviç ambalajı."
"Kutudaki resim biraz abartılı."
"E-bay'den bir Örümcek Adam maskesi satın aldım ve işte bu geldi."
"Geceliği 550 dolar olan Paris otel odamdan akan sıcak su."
"Beklenti ve gerçeklik."
"Torbadaki her üzüm çekirdekli."
Torbadaki üzümlerin çekirdeksiz olduğu yazıyor.