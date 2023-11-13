Şanssızlar kulübü kurulsa başkanı olması gereken talihsiz kullanıcılar
Her ne kadar istemesek de bazı günler kötüdür ve bu gerçekten kaçmanın pek yolu yoktur. Bu noktada yapılacak tek mantıklı şey; bir süre sinirlensek de her şeyin geçici olacağını kendimize hatırlatmaktır.
"Görünüşe göre büyük tavanın sapını tutan cıvata çok gevşemiş, her şey köpeğimin üzerine düştü, bu yüzden zavallı kızı soğuk suya atmak zorunda kaldım!"
"Annem küremi temizlerken dünyanın bir kısmını sildi."
"Amcamın uçuştan sonraki bavulu."
"Uçaktaki bu yolcu kişisel alanı anlamıyor."
"Kayınvalidem oğlumun saçını sormadan kesti..."
"Buz düştü ve arabamı kırdı."
"Bir parmak arası terlik bütün kış ısıtıcının arkasında kaldı."
"150 dolarlık ayakkabılar."
"Artık yüzmüyorum."
"Az önce evimizden 450 mil uzaktaki kamp alanımıza geldik."
"Hatayı kontrol etmeye gittim ama bir böcek beklemiyordum."
"Kız arkadaşımın pizzayı kesme şekli."