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        Haberler Yaşam "Şanssızlık nedir?" sorusuna harika bir yanıt olacak 18 durum

        "Şanssızlık nedir?" sorusuna harika bir yanıt olacak 18 durum

        Bazı günler sanki evren bize karşıymış gibi hissederiz. İlginç durumlar ve nahoş sürprizler günü olumsuz etkilese de yapılabilecek en iyi şey; negatife odaklanmamak ve durumu olduğu gibi kabul etmektir.

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        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:35
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        1

        "Sadece biraz buz, sorun olmaz."

        2

        "Muhtemelen gününüz onunki kadar kötü geçmiyor."

        3

        "Evden çıkmadan önce bulaşıkları yıkadım. Annem 'Çok fazla deterjan kullanmayın' derken onu dinlemedim."

        4

        "Mikrodalga fırınım alev aldı."

        5

        "4 aydır patateslerin büyümesini bekliyorum."

        6

        "Üniversitemin 9,50 dolarlık pizzası."

        7

        "Her şeyi yapmayı bitirdiğimde oldu ve çok açtım."

        8

        "İlk defa tohumdan havuç yetiştirmeye çalışıyorum. 6 ay sonra."

        9

        " Yapmaları gereken tek bir işleri vardı!"

        10

        "Süpervizör olarak başladığım ilk gün tablet arabasının anahtarını kilitte kırdım."

        11

        "Sabahım böyle başladı."

        12

        "Gidonu çok fazla 'idare etmeye çalıştığında'."

        13

        "Yuva yapan bir saksağanın yanında bisiklet sürmeye çalışıyorum."

        14

        "Arabamı bir aydan biraz fazla bir süre iş yerinde bıraktım. Bugün almaya gittim ve içi küfle kaplıydı."

        15

        "Okulumun servis ettiği 'patates püresi'."

        16

        “Patronumun düğününden önce en sevdiğim gömleğimi kuru temizlemeciye götürdüm. Sanırım alışverişe çıkma zamanı geldi.”

        17

        "Sanırım 20 oyuncağını çiğnemek o kadar eğlenceli değildi..."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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