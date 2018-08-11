Santa Fe - Alianza Petrolera rakamlar

Santa Fe ve Alianza Petrolera, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Santa Fe 2 puanla 16. sırada, Alianza Petrolera 6 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Santa Fe, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Alianza Petrolera son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 493 kodlu maçı oynayanlar; Santa Fe galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Alianza Petrolera galibiyet oranı 0.00.

Santa Fe son hafta oynanan Alianza Petrolera maçında 1-1 berabere kaldı.

Alianza Petrolera ise Santa Fe karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Santa Fe, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Alianza Petrolera ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alianza Petrolera, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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