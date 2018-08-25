Santa Fe - Atletico Bucaramanga maçı öncesi rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura maçında Santa Fe ile Atletico Bucaramanga, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 00:00. Santa Fe 6 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Atletico Bucaramanga 4 puanda ve 15. sırada. Santa Fe son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atletico Bucaramanga, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 462 kodlu maçı oynayanlar; Santa Fe galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Atletico Bucaramanga galibiyet oranı 7.00.

Santa Fe önceki hafta Alianza Petrolera mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Atletico Bucaramanga, America de Cali karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Santa Fe, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Atletico Bucaramanga, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Atletico Bucaramanga, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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