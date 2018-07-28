Santa Fe - Atletico Nacional maçı heyecanı

Kolombiya Primera A Clausura maçında Santa Fe ile Atletico Nacional, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. Ev sahibi Santa Fe, son 5 maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Atletico Nacional son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 410 kodlu maçı oynayanlar; Santa Fe galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Atletico Nacional galibiyet oranı 0.00.

Santa Fe son hafta oynanan Alianza Petrolera maçında 0-0 berabere kaldı.

Atletico Nacional ise Medellin karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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