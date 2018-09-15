Santa Fe - Boyaca Chico maç önü

Santa Fe ve Boyaca Chico, 16 Eylül 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Santa Fe 14 puanla 8. sırada, Boyaca Chico 11 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Santa Fe, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Boyaca Chico, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 543 kodlu maçı oynayanlar; Santa Fe galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Boyaca Chico galibiyet oranı 0.00.

Santa Fe son hafta oynanan Once Caldas maçında 1-2 kazandı.

Boyaca Chico ise Patriotas karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Santa Fe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Santa Fe, kendi sahasında 8 gol attı, 4 gol yedi.

Boyaca Chico, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boyaca Chico 5 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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