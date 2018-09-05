Santa Fe - Envigado maçı öncesi rakamlar

Santa Fe ve Envigado, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Santa Fe 8 puanla 11. sırada, Envigado 3 puanla 19. sırada bulunuyor. Santa Fe, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Envigado son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 466. İddaa'da Santa Fe kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Envigado kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Santa Fe son haftadaki Envigado müsabasında 1-0 kazandı.

Envigado, Santa Fe karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Santa Fe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Santa Fe, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Envigado ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Envigado, 3 gol atarken 5 gol yedi.

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