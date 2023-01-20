Santa Harabeleri'nde yıldızlı gece

Gümüşhane il merkezine 72, Trabzonun Arsin ilçesine ise 42 kilometre mesafedeki Dumanlı köyü sınırında yer alan Santa Harabeleri, bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındırıyor.
Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurulduğu bilinen ve arkeolojik doğal sit alanı olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta da bir çeşme bulunuyor.
Havanın kararmasıyla birlikte gökyüzünde beliren yıldızlar, soğuk kış gecesinde uzun pozlama tekniğiyle birlikte farklı güzellikler sunuyor.
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