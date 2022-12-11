Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'la karşılaşan Portekiz, rakibine 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Güney Kore maçında olduğu gibi karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sonradan oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, mücadele sonrası ise gözyaşlarını tutamadı.
Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'a, Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de oynatmaması nedeniyle tepkiler sürüyor.
Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Fas karşılaşması sonrası Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz." ifadelerini kullandı.
Aveiro paylaşımının sonunda ayrıca "Fernando Santos istifa" hashtagini kullandı.
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