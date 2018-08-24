Santos - Bahia maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Santos ile Bahia, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. 21 puanlı Santos 13. sırada bulunuyor, Bahia 22 puana sahip ve 11. sırada. Santos son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bahia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 443. İddaa'da Santos kazanır 1.60, berabere biter 2.90, Bahia kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Santos son haftadaki Avai müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Bahia, Sao Paulo karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Santos, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Santos, kendi sahasında 16 gol attı, 9 gol yedi.

Bahia, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bahia 3 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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