Santos - Cruzeiro karşılaşma önü

Brezilya Kupa Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Santos, 02 Ağustos 2018 Perşembe günü Cruzeiro takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:30. Ev sahibi Santos, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cruzeiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 473 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Santos kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Cruzeiro sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Santos son haftadaki America Mineiro müsabasında 0-1 yenildi.

Cruzeiro ise Sao Paulo maçında 0-2 yenildi.

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