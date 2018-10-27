Santos - Fluminense maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Santos, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Fluminense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:30. 43 puanlı Santos 7. sırada bulunuyor, Fluminense 40 puana sahip ve 9. sırada. Santos son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fluminense, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 393 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Santos kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 3.60, Fluminense sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.30.

Santos önceki hafta Avai mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Fluminense, Atletico Goianiense karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Santos, 21 gol attı ve 10 gol yedi.

Fluminense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fluminense, 15 gol atarken 25 gol yedi.

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