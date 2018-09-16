Santos Laguna - Leon maçı öncesi rakamlar

Meksika Liga MX Apertura maçında Santos Laguna ile Leon, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 00:00. Santos Laguna 14 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Leon 10 puanda ve 11. sırada. Santos Laguna, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Leon, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 768 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Santos Laguna kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.30, Leon sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Santos Laguna son haftadaki Necaxa müsabasında 1-2 kazandı.

Leon ise UNAM (Pumas) karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Santos Laguna, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Leon, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Leon 3 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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