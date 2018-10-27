Santos Laguna - Monterrey düellosu

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Santos Laguna, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Monterrey takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi Santos Laguna 25 puanla 3. sırada, Monterrey 23 puanla 5. sırada bulunuyor. Santos Laguna son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Monterrey son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 221. İddaa'da Santos Laguna kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Monterrey kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Santos Laguna son hafta oynanan Monterrey maçında 3-2 kazandı.

Monterrey ise Santos Laguna karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, alan Santos Laguna, 15 gol attı ve 5 gol yedi.

Monterrey, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Monterrey, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ