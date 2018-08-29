Santos Laguna - Pachuca maçı rakamları

Meksika Kupa MX Apertura Grup 5 heyecanı devam ediyor. Santos Laguna, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü Pachuca takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. 1 puanlı Santos Laguna 3. sırada bulunuyor, Pachuca 6 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Santos Laguna, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Pachuca son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 614 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Santos Laguna kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Pachuca sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.
Santos Laguna son hafta oynanan Club America maçında 0-1 yenildi.
Pachuca ise Atlas maçında 1-1 berabere kaldı.
Santos Laguna, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.
Pachuca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pachuca, 2 gol atarken 0 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ