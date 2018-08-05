Santos Laguna - Puebla sahaya çıkıyor

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Santos Laguna, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Puebla takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Santos Laguna 3 puanla 12. sırada, Puebla 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Santos Laguna, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Puebla son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 588 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Santos Laguna kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Puebla sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Santos Laguna önceki hafta Club America mücadelesinde 0-1 yenildi.

Puebla ise Lobos BUAP maçında 0-1 yenildi.

Santos Laguna, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Puebla ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Puebla, 0 gol atarken 3 gol yedi.

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