Santos Laguna - Tigres UANL maçı öncesi rakamlar

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Santos Laguna, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Tigres UANL takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. Santos Laguna 9 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Tigres UANL 6 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Santos Laguna, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tigres UANL, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 708 kodlu maçı oynayanlar; Santos Laguna galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Tigres UANL galibiyet oranı 2.20. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Santos Laguna son hafta oynanan Tigres UANL maçında 2-0 kazandı.

Tigres UANL ise Santos Laguna karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Santos Laguna, 4 gol attı ve 1 gol yedi.

Tigres UANL, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tigres UANL 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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