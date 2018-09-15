Santos - Sao Paulo düellosu

Brezilya Serie A maçında Santos ile Sao Paulo, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. 31 puanlı Santos 8. sırada bulunuyor, Sao Paulo 49 puana sahip ve 2. sırada. Santos, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 760 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Santos kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Sao Paulo sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Santos önceki hafta Avai mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sao Paulo ise Bahia karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Santos, 18 gol attı ve 9 gol yedi.

Sao Paulo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sao Paulo, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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