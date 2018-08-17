Santos - Sport Recife maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Santos, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Sport Recife takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Santos 18 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Sport Recife 20 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Santos, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sport Recife son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 440 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Santos kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Sport Recife sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Santos önceki hafta Avai mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sport Recife, Corinthians karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Santos, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 9 gol yedi.

Sport Recife, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Recife 8 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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