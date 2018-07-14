Sao Bento - Ponte Preta maçı ne zaman?

Sao Bento ve Ponte Preta, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:00. Maç öncesi Sao Bento 17 puanla 15. sırada, Ponte Preta 21 puanla 9. sırada bulunuyor. Sao Bento son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ponte Preta, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 192 kodlu maçı oynayanlar; Sao Bento galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.70, Ponte Preta galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Sao Bento son hafta oynanan RB Brasil maçında 0-0 berabere kaldı.

Ponte Preta, Mirassol FC karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Sao Bento, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 7 gol yedi.

Ponte Preta, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ponte Preta 8 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.