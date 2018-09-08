Sao Paulo - Bahia maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Sao Paulo ile Bahia, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:00. Sao Paulo 46 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Bahia 28 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bahia son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 462. İddaa'da Sao Paulo kazanır 1.40, berabere biter 3.30, Bahia kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Sao Paulo önceki hafta Bahia mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Bahia ise Sao Paulo karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sao Paulo, 19 gol attı ve 7 gol yedi.

Bahia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bahia, 5 gol atarken 17 gol yedi.

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