Sao Paulo - Ceara maçı istatistikleri

Brezilya Serie A maçında Sao Paulo ile Ceara, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Sao Paulo 42 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Ceara 17 puanda ve 19. sırada. Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Ceara, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 554 kodlu maçı oynayanlar; Sao Paulo galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.00, Ceara galibiyet oranı 8.50. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

Sao Paulo son hafta oynanan Ceara maçında 0-3 kazandı.

Ceara ise Sao Paulo maçında 0-3 yenildi.

Sao Paulo, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 6 gol yedi.

Ceara ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ceara, 5 gol atarken 11 gol yedi.

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