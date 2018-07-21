Sao Paulo - Corinthians rakamlar

Brezilya Serie A maçında Sao Paulo ile Corinthians, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. 26 puanlı Sao Paulo 2. sırada bulunuyor, Corinthians 19 puana sahip ve 8. sırada. Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Corinthians, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 325 kodlu maçı oynayanlar; Sao Paulo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Corinthians galibiyet oranı 0.00.

Sao Paulo önceki hafta Corinthians mücadelesinde 1-0 yenildi.

Corinthians, Sao Paulo karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Sao Paulo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sao Paulo, kendi sahasında 10 gol attı, 4 gol yedi.

Corinthians ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Corinthians, 6 gol atarken 6 gol yedi.

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