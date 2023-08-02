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        Haberler Futbol Sao Paulo, Lucas Moura'yı transfer etti - Futbol Haberleri

        Sao Paulo, Lucas Moura'yı transfer etti

        Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo, bonservisi elinde bulunan Lucas Moura'yı renklerine bağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 20:53
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        Lucas Moura'nın yeni takımı belli oldu!
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        Brezilya ekibi Sao Paulo, İngiltere'nin Tottenham takımından ayrılan Lucas Moura'yı renklerine bağladı.

        Sao Paulo Kulübü, 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu ile bu yılın sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Profesyonel kariyerine Sao Paulo'da başlayan Moura, daha sonra Paris Saint-Germain ve Tottenham formaları giydi.

        Transfer dönemlerinde ismi Türk kulüpleriyle sıkça anılan tecrübeli futbolcu, 5 yıl görev yaptığı Tottenham'da 221 maça çıktı ve 39 gol kaydetti.

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