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SAP Türkiye’nin bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği SAP Genç Profesyoneller Programı Kovid-19 nedeniyle bu yıl online devam ediyor.

Programın 6’ıncısı Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) iş birliği ile gerçekleşiyor. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 25 gencin, Şubat 2021’e kadar sürecek üç aylık eğitimlerde SAP’nin akıllı kurumsal kaynak planlama çözümü S/4HANA’ya odaklanacağı ve kişisel gelişimlerine yönelik kapsamlı bir eğitim alacakları kaydedildi.

Eğitimlerini tamamlayan gençlerin, SAP S/4HANA ile Entegre İş Süreçleri ve SAP Projesi Etkinleştirilmesi alanlarında SAP’nin uluslararası geçerlilikteki iki adet sertifikasını alarak SAP ekosisteminde istihdam edilme şansına sahip olacakları bilgisi paylaşıldı. Sertifika sahiplerinin, MESS’in otomotiv, dayanıklı tüketim ve demir çelik gibi sektörlerdeki 250 üye işyerinde istihdam fırsatlarını değerlendirebilecekleri de verilen bilgiler arasında.

'YENİ MEZUNLARA FIRSAT PENCERESİ AÇACAĞIZ'

Eğitim programının online olarak gerçekleşen açılış töreninde, MESS Genel Sekreteri Fatih Ay ve SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan programa dair görüşlerini paylaştı.

MESS Genel Sekreteri Fatih Ay, "Teknolojiyi kullanabilecek ve üretebilecek yetkinlikte insan kaynağına sahip olan şirketler ve ülkeler rekabette öne çıkıyor. Bu gerçekten yola çıkarak çalışma arkadaşlarımızın becerilerini dijital dönüşümün gereklerine göre destekliyoruz" diye konuştu.

Yarının ihtiyaçlarına göre donatılmış gençlerin iş gücüne katılmasını çok önemsediklerini vurgulayan Ay, "Genç Profesyoneller Programı’yla, dijital dönüşüm yolculuğumuzda nitelikli iş gücü yaratma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Genç mezunlarımıza, gelecek için yeni fırsat pencereleri açacağız. Gençlerimizin, program sonrasında MESS üyesi iş yerlerimize erişebilmeleri, bu iş yerlerindeki istihdam fırsatlarını değerlendirebilmeleri için de desteğimiz devam edecek" dedi.

2 YILDA 120 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da, "SAP Genç Profesyoneller Programı’nın öne çıkan özelliği dünya genelinde yüzde 99, Türkiye’de ise programa katılan gençlerin neredeyse tamamının SAP müşterilerinde veya iş ortaklarında istihdam edilmesi oldu. Önümüzdeki dönemde de istihdama katkı sağlamaya ve ülke ekonomisinin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye’de 2018 yılından bu yana İstanbul, Ankara, Gaziantep ve İzmir’de düzenlenen 5 programda 120’den fazla gencin, SAP Danışmanı ünvanı ile SAP müşterilerinde veya iş ortaklarında istihdam edildiği belirtildi.