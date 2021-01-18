TACİZ! Son dakika: Bir çocuk ve dört kadına iğrenç taciz! - haberler -

Bir çocuk ve dört kadına iğrenç taciz! 0:00 / 0:00

DHA

Çanakkale'de taciz olayları, geçen salı günü Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ne bağlı Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak'ta yaşandı. Bir kız çocuğu ve 4 kadın, kısa süreli aralılarla bir kişi tarafından elle taciz edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

DHA'da yer alan habere göre kadınların şikayeti üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tacizcinin peşine düştü. Ekipler, MOBESE ve 2 sokak üzerindeki binalara ait güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

TACİZCİ APARTMAN GÖREVLİSİ ÇIKTI

Verilen eşkal ile kamera görüntülerinden şüphelinin apartman görevlisi H.E. olduğunu belirledi.

AYNI SUÇTAN 4 KAYDI VARMIŞ

Aynı suçtan poliste 4 suç kaydı bulunan H.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen H.E., adliyeye sevk edildi.