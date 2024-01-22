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        Haberler Yaşam Şapkalar yaratıcılıkla canlandı: Öğrencilerin renkli dokunuşu

        Şapkalar yaratıcılıkla canlandı: Öğrencilerin renkli dokunuşu

        Yakın zamanda bir öğretmen, öğrencilerinin şapkalarını renklendirmelerini istedi. Beklenmedik bir şekilde başlayan bu görev, öğrencilerin yaratıcılığını gösterdi. Peki, bu kağıtlara sonrasında ne oldu? İşte, sizin için detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 13:21 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:21
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        Öğretmenler; sadece bilgi aktarmakla kalmayıp aynı zamanda öğrencilerin karakterini şekillendirme sorumluluğunu da üstlenirler, yani öğrencilerin potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olurlar. Bununla birlikte öğretmenler de yaratıcılıklarını kullanarak öğrencilerini şaşırtabilir. İşte, şapkaları renklendirdikten sonra olanlar...

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        ÖĞRETMEN İLE TANIŞIN

        2. sınıf öğretmeni olan kadın, Texas’ta yaşıyor ve TikTok adlı sosyal medya uygulamasında bayan White olarak biliniyor ancak bu öğretmenin gerçek ismi bilinmiyor, sadece soyadı biliniyor. TikTok'ta genellikle bir öğretmenin hayatı temalı içerikler üretiyor.

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        PAYLAŞTIĞI VİDEO NEYDİ?

        Yakın zamanda paylaştığı videoda White, öğrencilerinden dağıttığı kağıtlardaki şapkaları renklendirmelerini istedi. Bu kağıtlar sonrasında öğrencilerine sürpriz olarak geri dönecekti.

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        ŞAPKALAR ÖĞRENCİLERİNE HEDİYE OLARAK DÖNDÜ

        White, annesinden yardım alarak öğrencilerinin boyamış olduğu kağıtlardaki renklere göre şapkaları ördü. Yani her şapka, öğrencilerin çizimleri için seçtikleri benzersiz renk tonlarına uyacak şekilde tasarlandı. Örgü şapkalar sıradan bir hediye değildi; bunlar White'ın öğrencilerine yılbaşı sürpriziydi.

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        VİRAL OLDU VE TÜM ŞAPKALARI BİR VİDEODA GÖSTERDİ

        White'ın öğrencilerine örgü şapkalarla sürpriz yaptığı video benzeri görülmemiş bir ilgi gördü, videosu 40 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. İzleyiciler, öğrencilerin yarattığı şapkalara daha yakından bakmak isteyince White, her bir şapkayı bir sonraki videosunda gösterdi.

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        Ayrıca, öğretmenin çizimlerin en ince ayrıntısına kadar dikkat ederek şapkaları hazırladığı görülüyor. Örneğin, bu fotoğraftaki şapkada en alt kısma renkli kırçıllar eklemesi White'ın işini ciddiye alıp öğrencilerini mutlu etmek istediğini gösteriyor.

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynakları: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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