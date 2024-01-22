Şapkalar yaratıcılıkla canlandı: Öğrencilerin renkli dokunuşu

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ŞAPKALAR ÖĞRENCİLERİNE HEDİYE OLARAK DÖNDÜ White, annesinden yardım alarak öğrencilerinin boyamış olduğu kağıtlardaki renklere göre şapkaları ördü. Yani her şapka, öğrencilerin çizimleri için seçtikleri benzersiz renk tonlarına uyacak şekilde tasarlandı. Örgü şapkalar sıradan bir hediye değildi; bunlar White'ın öğrencilerine yılbaşı sürpriziydi.

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VİRAL OLDU VE TÜM ŞAPKALARI BİR VİDEODA GÖSTERDİ White'ın öğrencilerine örgü şapkalarla sürpriz yaptığı video benzeri görülmemiş bir ilgi gördü, videosu 40 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. İzleyiciler, öğrencilerin yarattığı şapkalara daha yakından bakmak isteyince White, her bir şapkayı bir sonraki videosunda gösterdi.

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Ayrıca, öğretmenin çizimlerin en ince ayrıntısına kadar dikkat ederek şapkaları hazırladığı görülüyor. Örneğin, bu fotoğraftaki şapkada en alt kısma renkli kırçıllar eklemesi White'ın işini ciddiye alıp öğrencilerini mutlu etmek istediğini gösteriyor. Kaynak: Bright Side Fotoğraf kaynakları: Instagram

Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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