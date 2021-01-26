Sapro Bulgaristan'da fabrika açtı

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Yerli ıslak mendil üreticisi Sapro, Avrupa’ya yönelik çalışmalarına yeni bir atılım getirecek olan Bulgaristan fabrikasını Ocak ayı itibariyle faaliyete geçirdiğini açıkladı.

Markalı (private label) ürünlerini 6 kıtada 70’den fazla ülkeye ihraç eden Sapro'un, 2020 yılında Bulgaristan fabrikasını devreye almak için attığı adımları tamamladığı kaydedildi. Fabrikada yıllık 45 milyon paket ıslak mendil üretilmesi bekleniyor.

Bulgaristan’daki yatırımın Avrupa’ya açılan en büyük kapı olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, "Balkanlar’da büyük bir potansiyelimiz var. O bölgede ürünlerimize yönelik taleplerde kayda değer bir artış söz konusu. Biz de Bulgaristan’daki tesisin önemli bir başlangıç olduğuna karar verip ıslak mendilin bu faaliyette de üretimini devreye soktuk" dedi.

Silivri’de hali hazırda 73 bin metrekarelik tesislerde üretimin büyük bir ivmeyle sürdüğünün altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Zincirkıran, “Dünyanın 6 kıtasına ihracat yapıyoruz ve farklı ülkelerde 7 depomuz mevcut. Ancak üretimi Türkiye dışına taşımaya Bulgaristan’da başlatmak istedik. Burası Silivri’deki tesislerimize sadece 300 kilometre uzakta. Avrupa’daki talepleri karşılamak adına bu faaliyeti çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Bulgaristan fabrikası için yaklaşık 5 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Zincirkıran, istihdama da büyük bir katkı sağlayacaklarını da kaydetti.