"BUNLAR SAHTE"

Sara Sampaio, hayranlarına "Bunlar sahte. Olmuş mu, olmamış mı?" diye sordu. Sampaio'nun fotoğraflarına takipçilerinden kısa sürede çok farklı yorumlar geldi.

Bazıları kakülün ona hiç yakışmadığını belirtirken bazıları da tam tersine gayet güzel göründüğünü belirtti.