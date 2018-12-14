Saraçoğlu Projesi'nde arsa ihalesi iptal

Emlak Konut GYO'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz projelerinden Ankara Çankaya Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) bünyesinde, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nin geçmişine uygun olarak yenilenmesini hedefleyen "Saraçoğlu Projesi"nde ihale süreci dün başladı. İhalenin ilk oturumu Emlak Konut'un Ataşehir'deki Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi.

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