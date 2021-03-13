"KAÇ AYIM KALDIĞINI BİLMEDİĞİM BİR EVREDEYİM"

Ünlü şarkıcı, tedavinin sonuçlarına fazla odaklanmadığını, amacının hayatının geri kalanını mümkün olduğunca acısız ve rahat bir şekilde geçirmek olduğunu da ifade etti.

Harding, kitabında, "Kaç ayım kaldığını bilmediğim bir evredeyim. Kim bilir, belki de herkese bir sürpriz yapacağım ama şu an olaylara bakışım böyle...." satırlarına yer verdi.