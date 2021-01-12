Sarah Jessica Parker'dan Kim Cattrall açıklaması

"O bizim bir parçamız olacak" 0:00 / 0:00

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"Sex And The City"nin geri döneceği, filmin üç oyuncusu Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis tarafından doğrulandı. Dört kadının hikâyesini anlatan dizide Samantha karakterini canlandıran Kim Cattrall'ın ise projede yer almayacağı açıklandı.

"O BİZİM BİR PARÇAMIZ OLACAK"

Bir Instagram kullanıcısı Parker'a arasının iyi olmadığı Cattrall'ın eksikliğiyle ilgili ne düşündüğünü sordu. Parker, o takipçisine, "Ondan hoşlanmıyor değilim. Ben bunu hiç söylemedim. Asla da söylemem. Samantha bu hikâyenin parçası değil ama o nereye gidersek gidelim bizim bir parçamız olacak" yanıtını verdi.

Öte yandan Parker, 1997 yılında meslektaşı Matthew Broderick ile dünyaevine girmişti. Çiftin; Marion, Tabitha, James adında 3 çocuğu bulunuyor.

Sarah Jessica Parker, 1998 ile 2004 yılları arasında ekrana gelen 'Sex and the City' dizisi ile kariyerinde zirveyi görmüştü. Parker, geçtiğimiz aylarda dizide senaryo gereği sürekli olarak alışveriş ettiği mağazanın sahibi olmuştu.