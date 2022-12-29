Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Müzik
ABONE OL

Sarah Pagin 4 Ocak'ta CSO Ada Ankara'da

Çok yönlü yıldız soprano Sarah Pagin, renklerden ilham alarak oluşturduğu sıra dışı bir programla 4 Ocak’ta CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. Operetten müzikale, kabareden çağdaş müziğe, fransız ezgilerinden elektro-pop'a uzanan geniş repertuvarı ile ünlü olan Sarah Pagin, farklı türleri bir araya getirerek müzikseverlere rengarenk bir deneyim yaşatacak

Sarah Pagin 4 Ocak'ta CSO Ada Ankara'da
HABERTURK.COM

Modern ve klasik crossover yorumlarıyla müzikte sınır tanımayan yıldız soprano Sarah Pagin, CSO Ada Ankara Pop Serisi kapsamında 4 Ocak’ta Ankara’ya geliyor.

Farklı müzik tarzlarını karıştırdığı resitalleri ile tanınan Sarah Pagin, ünlü Fransız besteci Claude Debussy’nin eseri ‘Yeşil’den adlığı ilhamla; hazırladığı rengarenk bir prömiyer ile sanatseverle buluşacak.

Sarah Pagin hazırladığı sıra dışı programda müzikseverleri farklı zaman ve janralardan birçok besteciyle rengarenk bir sohbete davet ediyor.

Sanatçı konserde; klasik müziğin popüler bestecilerinden Debussy, Offenbach, Brahms, Haendel ve Fauré’nin eserlerinin yanı sıra Amy Winehouse, Cindy Lauper, Billy Holiday, Elton John gibi caz ve pop müziğe de damgasını vurmuş ünlü isimlerin eserlerini seslendirecek.

Dinliyiciler, Georg Friedrich Haendel'in 'La Bianca rosa'sı beyazın saflığını ifade ederken Gabriel Fauré için sakinliği ve dinginliği nasıl sembolize edebileceğine ve Elton John veya Brahms için mavinin nasıl algılandığını ve pembenin ne kadar eğlenceli olduğuna şahit olacaklar.

Ünlü soprano, konserin finali için Türkiye ile özdeşlemiş turkuaz mavi rengi temsilen Sezen Aksu’nun Firuze’si ile sürpriz bir yorum da hazırlıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2 Ocak haftasında Zorlu PSM
KÜLTÜR-SANAT 2 Ocak haftasında Zorlu PSM
'Sanat ve Teknoloji' Akbank Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT 'Sanat ve Teknoloji' Akbank Sanat'ta
İKSV'den yeni yıl hediyesi 'Hediye Kart'
KÜLTÜR-SANAT İKSV'den yeni yıl hediyesi 'Hediye Kart'
2023, 'Aşık Veysel Yılı' ilan edildi
KÜLTÜR-SANAT 2023, 'Aşık Veysel Yılı' ilan edildi
Bir seyahat tutkununun fotoğraf izleri
KÜLTÜR-SANAT Bir seyahat tutkununun fotoğraf izleri...
İBB Şehir Tiyatroları ocak oyunda 30 oyunla seyircisiyle buluşuyor
KÜLTÜR-SANAT İBB Şehir Tiyatroları ocak ayında 30 oyunla ...
'BİFO Maraton' 29 Aralık'ta başlıyor
KÜLTÜR-SANAT 'BİFO Maraton' 29 Aralık'ta başlıyor
Ali Poyrazoğlu’ndan yeni proje: Desiderata
KÜLTÜR-SANAT Ali Poyrazoğlu’ndan yeni proje: Desiderata
Avrupalıların geçmişte neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!
KÜLTÜR-SANAT Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz?
Arter'de 2 Ocak'ta çevrimiçi rehberli tur
KÜLTÜR-SANAT Arter'de 2 Ocak'ta rehberli tur

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.