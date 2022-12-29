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Modern ve klasik crossover yorumlarıyla müzikte sınır tanımayan yıldız soprano Sarah Pagin, CSO Ada Ankara Pop Serisi kapsamında 4 Ocak’ta Ankara’ya geliyor.

Farklı müzik tarzlarını karıştırdığı resitalleri ile tanınan Sarah Pagin, ünlü Fransız besteci Claude Debussy’nin eseri ‘Yeşil’den adlığı ilhamla; hazırladığı rengarenk bir prömiyer ile sanatseverle buluşacak.

Sarah Pagin hazırladığı sıra dışı programda müzikseverleri farklı zaman ve janralardan birçok besteciyle rengarenk bir sohbete davet ediyor.

Sanatçı konserde; klasik müziğin popüler bestecilerinden Debussy, Offenbach, Brahms, Haendel ve Fauré’nin eserlerinin yanı sıra Amy Winehouse, Cindy Lauper, Billy Holiday, Elton John gibi caz ve pop müziğe de damgasını vurmuş ünlü isimlerin eserlerini seslendirecek.

Dinliyiciler, Georg Friedrich Haendel'in 'La Bianca rosa'sı beyazın saflığını ifade ederken Gabriel Fauré için sakinliği ve dinginliği nasıl sembolize edebileceğine ve Elton John veya Brahms için mavinin nasıl algılandığını ve pembenin ne kadar eğlenceli olduğuna şahit olacaklar.

Ünlü soprano, konserin finali için Türkiye ile özdeşlemiş turkuaz mavi rengi temsilen Sezen Aksu’nun Firuze’si ile sürpriz bir yorum da hazırlıyor.