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        Haberler Gündem Trafik Şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

        Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:32 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:32
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        Denizli'de kontrolden çıkarak şarampoli yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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        Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi'nde meydana geldi.

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        Edinilen bilgiye göre; Hüdai C. kontrolündeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaça çarparak duran aracı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yolcu konumundaki Onur Can Kiriş'in (24-fotoğrafta sağda) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bir diğer yolcu Ümit Keklik (fotoğrafta solda) ise kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        Yaralılardan sürücü Hüdai C. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D. ve Ali N.'nın ise tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

        #denizli haberleri
        #haberler
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