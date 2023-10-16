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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yolcu konumundaki Onur Can Kiriş'in (24-fotoğrafta sağda) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bir diğer yolcu Ümit Keklik (fotoğrafta solda) ise kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.