Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Denizli'de kontrolden çıkarak şarampoli yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Hüdai C. kontrolündeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaça çarparak duran aracı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yolcu konumundaki Onur Can Kiriş'in (24-fotoğrafta sağda) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bir diğer yolcu Ümit Keklik (fotoğrafta solda) ise kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaralılardan sürücü Hüdai C. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D. ve Ali N.'nın ise tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.