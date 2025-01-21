Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Saranlı Deresi'nin rengi değişti | Son dakika haberleri

        Lüleburgaz'daki Saranlı Deresi'nin rengi değişti, kötü koku yayıldı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nin rengi kirlilik nedeniyle değişti, çevreye kötü koku yayıldı. Derenin çevreye kötü koku yaydığını belirten mahalleli, kirliliğin kaynağının bulunmasını ve önlem alınmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saranlı Deresi'nin rengi değişti
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nin rengi kirlilik nedeniyle değişirken, çevre sakinleri kötü kokudan şikâyetçi.

        İlçenin Saranlı Deresi'nin Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği kesimde geçen ay yaşanan balık ölümleri sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.

        İncelemede; herhangi bir kimyasal maddeye rastlanılmadı ancak kaynağı tam olarak belirlenemeyen hayvansal atıklar tespit edildi. Saranlı Deresi'nin aynı bölgesinde bu kez kirlilik oluştu.

        Derenin rengi kahverengine bürünürken, çevreye kötü koku yayıldı. Derenin bazı kesimlerinde beyaz köpük oluşurken, ihbar sonrası bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler sudan numune alıp, çevrede incelemede bulundu. Dereye plastik poşet, kullanılmış ev temizliği malzemesi ve evsel atık atıldığı görüldü.

        Mahalleli, derenin çevreye kötü koku yaydığını belirterek, kirliliğin kaynağının bulunmasını ve önlem alınmasını istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çevre kirliliği
        #yerel haberler
        #Kırklareli Haberleri
        #saranlı deresi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Konutta kadının yükselişi
        Konutta kadının yükselişi
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"