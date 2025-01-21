Saranlı Deresi'nin rengi değişti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nin rengi kirlilik nedeniyle değişirken, çevre sakinleri kötü kokudan şikâyetçi.

İlçenin Saranlı Deresi'nin Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği kesimde geçen ay yaşanan balık ölümleri sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.

İncelemede; herhangi bir kimyasal maddeye rastlanılmadı ancak kaynağı tam olarak belirlenemeyen hayvansal atıklar tespit edildi. Saranlı Deresi'nin aynı bölgesinde bu kez kirlilik oluştu.

Derenin rengi kahverengine bürünürken, çevreye kötü koku yayıldı. Derenin bazı kesimlerinde beyaz köpük oluşurken, ihbar sonrası bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler sudan numune alıp, çevrede incelemede bulundu. Dereye plastik poşet, kullanılmış ev temizliği malzemesi ve evsel atık atıldığı görüldü.

Mahalleli, derenin çevreye kötü koku yaydığını belirterek, kirliliğin kaynağının bulunmasını ve önlem alınmasını istedi.