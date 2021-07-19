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Haberler Dünya SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu
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ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu

ABD'nin, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine hibe ettiği 21 askeri araç, başkent Saraybosna'da düzenlenen törenle teslim edildi.

SARAYBOSNA - ABD, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine askeri araç yardımında bulundu
AA

Başkentteki Rajlovac Kışlası'nda gerçekleşen törende, ABD'nin Bosna Hersek'e Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta hibe ettiği ifade edildi.Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic, yapılan yardımın, Bosna Hersek'in NATO'ya üyeliği yolunda yardımcı olacağını belirterek, "Sorumluluklarımızdan biri de silahlı kuvvetlerimizi yenilemekti. ABD, bugüne kadar 79 askeri araç hibe etti." dedi.Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic de araçların farklı birçok alanda kullanılabildiğine işaret ederek, "İki ülke silahlı kuvvetleri ile ordularının ilişkileri giderek gelişiyor. Yıl sonuna kadar dört askeri helikopter de tarafımıza teslim edilecek." diye konuştu.

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