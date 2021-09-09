Saraybosna'daki Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde 11 film yarışacak

AA

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalde, dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden 23 belgesel sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

AJB DOC Direktörü Edhem Foco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl "Challenge" (Zorluk) sloganıyla düzenlendiğini belirterek, "Son zamanlarda karşı karşıya kaldığımız zorluklar bizi öyle içine çekti ki artık yalnızca kendimizi ve kendi karşılaştığımız zorlukları görür olduk. Bu sloganla bazen abarttığımız zorlukların farklı bir boyutu olduğunu göstermek ve ciddi zorluklara başkalarının perspektifinden bakmak istedik." dedi.

Festivalde Hindistan'dan Afganistan'a, Kenya'dan Bosna Hersek'e farklı ülkelerden yapımların yer aldığını söyleyen Foco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl çevrim içi ortamda gerçekleştirilen festivalin, bu yıl hem sanal ortamda hem de sinema salonlarında izleyicilerin beğenisine sunulacağını ifade etti.

AJB DOC'un beklenenden daha büyük bir ilgi ve rağbetle karşılaştığını anımsatan Foco, festivalin birinci ve ikincisinde kazanan yapımların Oscar adaylığına kadar yükseldiğini kaydetti.

Foco, festival sayesinde insanların belgesel filmlere olan ilgilerinin arttığını aktararak, "Bu yılki festivalde Asya, Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika'dan yapımlar yer alacak. Bazen hangi filmlerin gösterileceğini seçmek zor oluyor, zira her filmin kendine has bir özelliği ve hitap ettiği bir seyirci kitlesi var." diye konuştu.

- Festivalde, 20 yıl boyunca çekilen Afganistan yapımı bir belgesel de gösterilecek

Bu yıl gösterilecek filmler arasında yer alan Afganistan yapımı belgeselin 20 yıl boyunca çekildiğini vurgulayan Foco, "Bir filmi 20 yıl çektiğinizi düşünün, bu uzun metraj filmlerde imkansız bir durum gibi görünüyor. Kim o kadar para harcayıp bir filmin çekimini 20 yıl boyunca yapar ki, hem oyuncular da yaşlanır. Fakat bu yapımın özelliği de bu, yönetmen, küçük saf ve masum bir erkek çocuğunu çekiyor, kısa bir süre içerisinde gerçekleşen dönüşümü görüp hem hayranlık duyabilir hem de hüzünlenebilirsiniz. Bu sayede empati duygunuz daha güçlü oluyor." ifadelerini kullandı.

Foco, Sundance Film Festivali’nden ödüllü Hindistan yapımı Ateşle Yazmak (Writing With Fire) adlı belgeselin ise kast sisteminin en alt tabakasında bulunan ve üst tabakaların insan yerine koymadıkları kadınların, hiçbir destek almadan yürüttükleri bağımsız medya mücadelesini konu aldığını anlattı.

Yerli yapımlara da değinen Foco, Bosna Hersek'teki tarihi mezar taşlarıyla ilgili belgeselin bölge ülkeler için önem arz edebilecek bir yapım olduğuna işaret etti.

İzleyicilerin festivalde, siyasi meselelerden toplumsal sorunlara kadar birçok konunun işlendiği farklı yapımları izleme fırsatı bulacağını kaydeden Foco, "Belgesel filmlerin sonu bazen mutlu, bazen mutsuz oluyor ama belgeselin özelliği de bu, yaşamın ta kendisi, bir senaryoya bağlı kalamıyorsunuz, başrolün, yapımın sonunda hayatta kalıp kalmayacağını bilemiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılki festivalde akıllı telefonlarla çekilen belgesel filmlerin yer aldığı SMART DOC kategorisine de yer verdiklerine dikkati çeken Foco, "Geçen yıl bu konuda bir atölye düzenlemiştik. Katılımcıların gösterdikleri ilgi ve geliştirdikleri uygulamalar bizi çok mutlu etti." dedi.

Akıllı telefonlarla çekilen belgesel filmlerin maliyetinin az olduğunu kaydeden Foco, belgesel film yapımlarına finansal destek sağlamak amacıyla "Industry" adında bir kategorinin de oluşturulduğunu söyledi.

Bu yılki festival kapsamında 6 belgeselin dünya prömiyeri, 8 belgeselin bölgesel prömiyeri, 3 belgeselin ise özel gösterimi gerçekleştirilirken, izleyiciler, sinema salonlarının yanı sıra AJB DOC'un resmi sayfası (www.ajbdoc.ba) üzerinden de kaydolmadan, ücretsiz bir şekilde diledikleri belgeseli izleyebilecek.

- Festivalde 3 ödül verilecek

AJB DOC'un yarışma kısmında, "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.