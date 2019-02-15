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Sezon başında kilogramı 25 liradan satılan sardalyanın fiyatı, bolluk nedeniyle 10 liraya kadar düştü. Bu yıl denizlerdeki bereket, tezgahlara da yansıdı. Ucuz palamut, çinakop ve hamsiye doyan vatandaşın ilgisini, kilogramı 10 liradan satılan sardalya çekiyor.
Balıkçı tezgahlarını hareketlendiren sardalya, fiyatıyla hem satıcıyı hem de alıcıyı mutlu ediyor.
Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bisteren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bol çıkan sardalyanın, hamsinin yerini aldığını söyledi.
Vatandaşların ucuzlayan sardalyaya ilgi gösterdiğini belirten Bisteren, "Sezon başından beri bereketli bir dönem geçiriyoruz. Bugünlerde tezgahları sardalya süslüyor. Kilosu 25 liradan, 10 liraya kadar düştü. Gelibolu açıklarında balıkçılar bol sardalya avlıyor. Böyle olunca fiyatlar düşüşe geçti. Bu işten hem biz hem de vatandaş karlı çıkıyor. Sardalya çok faydalı bir balık çeşidi. Omega açısında çok değerli. Aynı şekilde istavrit de bugünlerde bol şekilde çıkıyor. Onun da kilosu, 20 liradan alıcı buluyor." diye konuştu.
Balıkçı Hamza Köksoy da, sardalyanın kilogram fiyatının daha da düşmesini beklediklerini belirtti.
Tezgahlarda sardalya bereketi yaşandığını ifade eden Köksoy "Tezgahlarımızı sardalya süslüyor. Sardalyanın fiyatı yüzde 100 düştü. Satışlar çok güzel. Vatandaşın ilgisi çok iyi. Hamsinin yerini, sardalya aldı diyebiliriz. İnşallah bolluk, bu şekilde devam eder." dedi.
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