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Sardunya Adası'nda tatil yapan turist çift kum hırsızlığından yargılanıyor!

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Sardunya Adası'nda tatil yapan Fransız çift arabalarında 40 kg Sardunya plajlarından toplanan kumla yakalandı. Fransız çift için 6 yıllık hapis cezası isteniyor.

Sardunya Adası

Sardunya Adası'nda tatil yapan Fransız çift arabalarında 40 kg Sardunya plajlarından toplanan kumla yakalandı. Fransız çift için 6 yıllık hapis cezası isteniyor.

Fransız çift, tatil için geldikleri Sardunya Adası'ndan hatıra olarak plaj kumlarını almak istediklerini ve herhangi bir suç işlediklerini düşünmediklerini söyledi.

Sardunya Adası'nın meşhur beyaz kumları ada halkına mal olduğundan, kumun adadan herhangi bir şekilde çıkarılması çok katı bir şekilde yasaklanmış.

Halkın kullanımına açık olan bir mal varlığını çalmaktan, Fransız çift için bir veya altı yıl arasında hapis cezası isteniyor. 

2017 yılında yürürlüğe giren bir kanunla beraber kum, çakıl taşı veya deniz kabuğu ticareti hiçbir şekilde yasal olmamakla beraber 3000 Euro'ya kadar para cezası uygulanabiliyor.

Çiftin arabasında 14 adet ağzına kadar doldurulmuş plastik şişe bulan polis, kumların Sardunya Adası'ndaki Chia plajından alındığını belirtti.

Polis raporuna göre, Fransız çift yakalandığı sırada Fransa'ya geri dönmek için vapura binmek üzereydi. 

Ada halkından bir kişi, "Kumlu plajlar Sardunya Adası'nın en önemli turist çekim merkezlerinden birisi. Bu güzellik, iki tür tehlike ile karşı karşıya: birincisi erozyon, ikincisi ise plajlardan kum çalan turistler. Bir kişinin 40 kg kumu hatıra olarak alması akla mantığa yatkın değil." dedi.

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