Şarhöyük'te Kurtuluş Savaşı siperlerine rastlandı

7 Şurada Paylaş!









"Bölge, kent merkezi tarafından çevrelenmiş durumda. İyi korunmuş bir halde. Bu yüzden Eskişehir'in tüm tarihini Şarhöyük'te görmek mümkün. Höyüğün eteklerine yakın bir yerde arkeopark projesi geliştirdik. Tarih öncesinden Kurtuluş Savaşı'na kadar Eskişehir'in gelişiminin tüm aşamalarını görebileceğiniz bir arkeopark kurulması düşüncemiz var. Yerli ve yabancı turistler ile öğrencilerin Eskişehir'de yaşananları, höyük üzerindeki mimarinin replikalarını görebileceklerini bir çalışma yapmayı amaçlıyoruz. Gerekli destek verilirse bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Şarhöyük'te 7 bin yıllık kesintisiz bir yaşam sürülmüş. Bu şimdiki verilere göre bir tarih ancak ova seviyesinin altında da tabakalarının olduğunu biliyoruz."