Fenerbahçe'nin geleceğin yıldız adaylarından gösterilen 15 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, derbide top toplayıcı olarak görev yaptı. Kanarya'nın geçen ay profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, derbide top toplayıcı göreviyle saha kenarında yer aldı. Sporx'in haberine göre sarı-Lacivertli kulübün, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzaladığı genç futbolcu, akreditasyon kartını sosyal medyadan böyle paylaştı...

Ömer Faruk Beyaz'la ilgili olarak daha önce Aziz Yıldırım da Ali Koç da övgülerde bulunmuştu. Ömer Faruk'un ailesiyle ve kendisiyle görüştüğünü dile getiren Ali Koç, "Ömer Faruk Beyaz,Feyenoord maçında arkamda oturuyordu.Kendisiyle ve ailesiyle iki defa görüştüm.Sportif direktörümüz de görüştü.Daha evvel ki yönetim de onlarla mukavele imzaladı.Futbolcumuz çok değerlidir.Yaş grubunun en iyisidir.Başkaları da ailesinin kafasını karıştırmaktadır.Futbol'da bazen aileler,çocuklarını o kadar iyi yetiştiriyorlar ki çok büyük katkı da bulunuyorlar.Bazıları da tam tersi.Ömer Faruk'un ailesi umarım çocuklarını uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edicek şekilde yetiştirirler." ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Yıldırım da Ömer Faruk Beyaz'ı Bayern Münih'in istediğini dile getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ